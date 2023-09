Madre cubana pide visa humanitaria para darle el último adiós a su hijo fallecido en Texas

En medio de su dolor, Bárbara ha recibido mensajes de condolencias y solidaridad en la red social. Varios usuarios le han aconsejado acercarse a la Embajada de EEUU en Nicaragua en busca de ayuda.

“Bárbara, lamento mucho tu pérdida. Que en paz descanse. Ve a algún consulado de EEUU, ahí en Nicaragua, y diles la situación que estás atravesando de dolor. Ellos tienen que hacer algo al respecto; es el único lugar donde te pueden ayudar en esta situación tan triste. Dios te dará fuerzas”, comentó una usuaria.

En otra publicación, la progenitora compartió un emotivo mensaje dedicado a Lizsam. “Mi hijito adorado, sé que no puedes escuchar mis palabras porque donde estás no hay vida, pero sí hay un Dios que mira mi dolor y mi sufrimiento de madre, ese Dios es Jehová que no me abandona, sin él no tuviera fuerzas para soportar este dolor tan grande”, expresó.

Asimismo, agregó: “voy a imaginarte como eres, como siempre fuiste, hasta el momento que Jehová te resucite, porque sé que mi Dios amoroso un día no muy lejano estarás de nuevo en esta tierra, pero libre de sufrimiento. Te amo Lizsam con toda mi alma, tus hermanos también te recordarán siempre y las personas que te conocieron porque eras muy especial mi niño bello”.

