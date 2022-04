Los motivos de la expulsión de Armando Franco Senén, director de la revista universitaria cubana Alma Mater

Las opiniones acerca de la destitución no se han demorado en aparecer en las redes sociales. Muchos acusan que esto no es mas que una prueba de intromisión de la UJC en su alianza con el alto mando del régimen.

“Esto no me sorprende Llevamos 63 años con medios de comunicación al servicio de la dictadura comunista Hay que decir lo que le conviene al gobierno, y si no lo haces te quitan el trabajo y te censuran,” comentó otro usuario.

Franco Senén fue otorgado el puesto de directo en el 2019 después de haber sido profesor en la Facultad de Comunicación de la Habana donde además estudió su licenciatura.

El joven director permitió que se tocaran temas como las protestas del 11 de julio, las escaseces del pueblo y la precaria necesidad de los jóvenes estudiantes cubanos.

En agosto del pasado año, la UJC publicó una nota sobre las opiniones de Miguel Diaz Canel y los representantes de medios de información en Cuba sobre la cobertura de las protestas del 11 de julio.

En el comunicado la organización explicó que Franco Senén destacó el valor esencial de ejercer el periodismo en la isla y el daño que podría causar los silencios, la falta de transparencia por parte de los medios oficialistas, y “hasta los tonos de la comunicación.”

“El director de Alma Máter insistió en la singularidad y urgencia de un tipo de periodismo hecho para jóvenes,” concluyó la revista en su análisis de lo mencionado por Franco Senén.

Tras desconocer la razón de la destitución inmediata, y para muchos no esperada, los usuarios en redes sociales exigen claridad en el asunto. Muchos argumentan que el régimen debe de parar la censura y regresar la autonomía con la que la revista fue fundada.

Carlos Martínez | americateve.com

Fuente: