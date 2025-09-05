americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Cubano presume su casa y autos en TikTok y desata intenso debate sobre economía y desigualdades en la Isla

Un video en TikTok de un cubano mostrando su casa y autos desata debate sobre la economía cubana. Se destacan opiniones sobre expropiaciones y las disparidades del mercado inmobiliario y automotriz en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-05 at 11.44.19 AM

Un video publicado en TikTok por un cubano que muestra orgullosamente su vivienda y los autos que posee ha provocado un fuerte debate en redes sociales sobre las desigualdades económicas y el mercado inmobiliario en Cuba.

En las imágenes, el protagonista exhibe una casa de una planta con diseño moderno, portal con mecedoras, garaje techado y paneles solares en el techo. En la entrada aparecen dos vehículos: un Toyota Corolla negro y un Nissan Sentra blanco, modelos muy cotizados en el país debido a su escasez y alto valor en el mercado.

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@josesantalla433/video/7546069594553715982

Las reacciones no tardaron en dividir a los internautas. Uno de los comentarios más polémicos advertía: “Hasta que Raúl Castro se enamore de uno de esos y te los quite”, en alusión a las expropiaciones que marcaron la historia reciente de la Isla. Otros cuestionaron la disparidad entre el precio de las viviendas y los autos en Cuba: “No sé por qué en Cuba una casa vale menos que un carro, si es más necesaria”, opinó un usuario, mientras otro ironizó: “Una casa en una calle de tierra en Cuba no la quiero ni regalada”.

Sin embargo, también hubo mensajes de apoyo y felicitaciones al dueño de la vivienda. “Bendiciones, sueño logrado. Muy lindo todo, lo bien que se siente uno ver su esfuerzo y disfrutarlo”, escribió un seguidor.

El caso ha reavivado la discusión sobre las profundas contradicciones del mercado en Cuba, donde comprar una vivienda resulta, en muchos casos, más accesible que adquirir un automóvil usado, a pesar de la grave crisis habitacional que enfrenta el país.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
tras la presion social, el regimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en la habana

Tras la presión social, el régimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en La Habana

Por Redacción América Noticias Miami
empresario italiano berto savina niega cualquier vinculo con el atropello masivo en la habana

Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

Por Redacción América Noticias Miami
empresas de miami-dade que comercien con el regimen cubano enfrentaran sanciones, advierte recaudador de impuestos

Empresas de Miami-Dade que comercien con el régimen cubano enfrentarán sanciones, advierte recaudador de impuestos

Por Redacción América Noticias Miami
aduana de cuba frustra intento de contrabando de mas de 4,400 tabacos en el aeropuerto de la habana

Aduana de Cuba frustra intento de contrabando de más de 4,400 tabacos en el aeropuerto de La Habana

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump prorroga licencias que permiten exportaciones limitadas de EE.UU. a Cuba hasta 2026

Trump prorroga licencias que permiten exportaciones limitadas de EE.UU. a Cuba hasta 2026

Tras la presión social, el régimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en La Habana

Tras la presión social, el régimen cubano revela la identidad del presunto autor del atropello masivo en La Habana

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla con los medios antes de visitar el Campamento 57, un centro para inmigrantes detenidos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, Luisiana, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gerald Herbert)

Juez bloquea fin de protecciones legales de EEUU para 1,1 millones de venezolanos y haitianos

Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

Empresario italiano Berto Savina niega cualquier vínculo con el atropello masivo en La Habana

Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Arrestan en Miami a cubana con largo historial de estafas: prometía ciudadanía estadounidense a cambio de miles de dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter