Liberada Berta Soler tras 72 horas de arresto

Mujeres vestidas de civil la tomaron bajo custodia y se la llevaron con rumbo desconocido, según denunció su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya.

“La trasladaron hacia un lugar desconocido. Yo llamé al número 106 y la oficial de la policía que me atendió me respondió que Berta Soler no aparecía en el registro de detenciones de la policía.