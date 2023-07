Las nuevas bicicletas eléctricas que se venderán en La Habana tendrán un costo de 82 mil pesos cubanos

En lugar de calcular el producto para su venta en CUP con la tasa de cambio del mercado informal que ya supera los 230 CUP por dólar, con el acceso a la compra de la divisa según la tasa del Estado el precio final es mucho más barato. No obstante, sigue siendo imposible de pagar por la mayoría de los cubanos que tampoco tienen acceso a un crédito bancario para amortiguar la inversión.

Los cubanos en redes sociales han criticado el tema. Por ejemplo, Mirta Ulloa Ferreiro argumenta que “si bien es cierto que el precio es menor que en la MLC o en el precio de revendedores, sigue siendo una oferta inasequible para un trabajador honesto con un salario promedio de 4000 CUP”.

Similar criterio esbozó Angelina Robert. “Me encantó la noticia que mi país al fin se da cuenta de que necesita hacer algo por el pueblo, beneficiarlo de alguna manera o facilitarle un poco la vida, pero una simple pregunta mi salario de 3.400 CUP trabajándole al Estado por más de 10 años en qué año me podré comprar yo una bicicleta para aunque sea aliviar el transporte público. Creo que no pensaron en el trabajador en el cubano de a pie, el que no tiene remesas ni nada parecido”.

Roberto Bayon indicó que su salario de 2.500 CUP solo sirve para pagar la canasta básica de la bodega y pagar de forma obligatoria el sindicato de nuestro centro de trabajo. Después de eso ya se le agota el dinero.

FUENTE: periodicocubano.com