La youtuber cubana Hildina: multada y amenazada por usar las redes 'para desacreditar al Gobierno'

"Me dijo (el agente) que no podía grabar en La Habana, que si grababa en La Habana iba a tener complicaciones en mi vida (...) que me lo pensara bien porque soy madre de un niño", dijo en un video publicado en febrero, tras visitar la capital.

En diciembre, Hildina también denunció en su canal haber recibido una llamada de atención en la universidad en donde da clases por su contenido, donde muestra las dificultades del día a día en el país, inmerso en una profunda crisis económica.

No es la primera detención de una influencer en Cuba en lo que va de año, ya que el pasado 10 de enero, la joven Sulmira Martínez, conocida como Salem Cuba y quien se dedica a hacer activismo en sus redes sociales, también fue arrestada.

De acuerdo con la prensa independiente, activistas y disidentes, Martínez se encuentra desde entonces en Villa Marista, una instalación de la Seguridad del Estado.

FUENTE: EFE