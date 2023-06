La youtuber cubana Hildina habla sobre la  'pesadilla' que vivió en manos de la seguridad del estado

Cuando los oficiales vieron que la joven adoptó la actitud de hacer valer sus derechos le informaron que eso era "un acto de resistencia", y una persona vestida de civil entró al domicilio y le dijo que ellos hacían lo que querían y que ella no era nadie. "Me dijeron que me llevaban detenida para que comprobara que yo no tenía ni voz ni voto", agregó.

"Entraron cinco oficiales, todas mujeres, sacándome a la fuerza de mi casa como si fuera una asesina o una terrorista. Lo más difícil fue ver a mi mamá desmoronarse y dejar a mi bebé, todos llorando y gritando por lo que me estaba pasando. Cuando me sacaron estaba toda la cuadra bloqueada , llena de oficiales y todos los vecinos afuera", detalló sobre los primeros momentos del arresto.

Luego la llevaron a Versalles, el centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba. A Hildina la sacaron de su casa "en ropa de dormir" y su familia tuvo llevarle ropa más tarde. Los oficiales la llevaron a un hospital militar, para que una doctora la revisara y dictaminara si tenía algún daño. "Cuando le expliqué que tenía el brazo hinchado puso en el papel 'sin lesiones visibles', sin tomarse la molestia de revisarme", apuntó.

"Me llevaron de vuelta al centro de operaciones, ahí tenían todo preparado. Primero me llevaron a una oficina donde tenían a unos empleados de ETECSA, única empresa de telecomunicaciones de Cuba, propiedad del Gobierno. Me dijeron que por utilizar las redes sociales para desacreditar al Gobierno me iban a poner una multa de 3.000 pesos ya que, según ellos, había violado el Decreto 370, Artículo 68, inciso i", detalló sobre la explicación dada por los oficiales.

Después la llevaron para otra oficina con un mayor del MININT donde prácticamente pusieron "un libro" de su vida delante de ella. Le hablaron de sus videos, de cómo eso estaba penado por la ley. "Me dijeron que estaban por aprobar otra ley donde prohibían a los periodistas independientes y los exponía de cinco a diez años de cárcel, ley que por cierto ya aprobaron", señaló. Se trata de la nueva Ley de Comunicación Social.

Las amenazas de la Seguridad del Estado contra la joven fueron escalando y le dijeron que pensara en su hijo, que desde una cárcel no lo podía cuidarlo y que "con el nuevo Código de la Familia", ellos tenían el poder de quitarle la custodia.

Ya en ese momento lo único que la joven quería era que acabara "toda esa tortura psicológica" y ver a su hijo. "Ahí supe que tenía que salir cuanto antes del país y que para eso no podía estar presa", así que firmó un papel en el que se comprometía a no hacer más videos de esa naturaleza. "Aún firmando ese papel las cosas no iban a ser tan fáciles, pero se complicaron unos minutos después", adelantó.

Después de casi siete horas de "tortura psicológica y amenazas" de todo tipo finalmente la soltaron, no sin antes decirle que si subía otro video "la próxima conversación sería en la cárcel".

En su testimonio dijo que los días que siguieron "fueron una pesadilla", que no podía entrar a su cuarto "sin pensar que había una cámara o un micrófono" o sin recordar "ese momento tan impactante" cuando la sacaron delante de todos sus vecinos, "como si fuera una delincuente".

"Me pasé semanas con miedo a entrar a mi cuarto, tenía que tomar pastillas para dormir, vivía estresada, con miedo a quedarme sola, quedé en un trauma , solo quería irme de Cuba y ni eso podía porque tenía restringida la salida". Tampoco podía salir de su casa porque la tenían vigilada.

A los 20 días un mayor del MININT fue a su casa para decirle que ya el peritaje donde revisaron todas sus cosas "había finalizado", pero que tenía que esperar "por el resultado de la fiscalía" y que eso debería estar en una semana. Estuvieron un mes sin respuesta hasta que fueron a la oficina de "Atención a la Ciudadanía" y que allí le explicaron que no sabían de su caso pero que sí salía en "la lista de personas con restricción de salida del país".

Ahí pensó en poner una denuncia porque la persona que la atendió le dijo que en su caso se habían cometido "muchas irregularidades". Al otro día recibió una llamada de la Seguridad del Estado para decirle que ya todo "estaba resuelto". Le devolvieron todas su pertenencias y cerraron el caso.

Explicó que, finalmente, a los pocos días y después de otros momentos "de angustia y estrés", pudo finalmente montarse en el avión con su bebé y salir de Cuba.

FUENTE: diariodecuba.com