La "Amy Winehouse cubana" viaja a Estados Unidos con parole humanitario

Aunque Lisandra no ha hecho declaraciones en sus redes sociales sobre su viaje, fuentes cercanas a ella han compartido la noticia y han publicado fotos de ella y su hijo en el Aeropuerto Internacional de La Habana.

Louise García dio la bienvenida a Lisandra a Estados Unidos con un mensaje entusiasta: "Este día marca el cierre de una etapa y el inicio de una vida llena de posibilidades, haciendo historia. ¡Muchas felicidades, Amy de Cuba! Welcome to the United States".

En una transmisión en directo a través de Facebook este mes, Lisandra había mencionado que ella y su hijo tenían el parole humanitario desde febrero del año pasado. Recientemente, la joven fue noticia al criticar a los presentadores del programa "Con Filo" por insinuar que había sido víctima de los comunicadores de Miami. En comentarios y videos en Facebook, Lisandra aclaró que no apoya el programa y que su silencio se debe al miedo.

La fama sorprendió a Lisandra a principios de mayo cuando su notable parecido con Amy Winehouse se hizo viral en medios de prensa independientes. Su habilidad para imitar los gestos, poses y estilismo de la cantante británica potenció esta similitud.

Sin embargo, esta repentina fama tuvo consecuencias negativas. Lisandra fue despedida de su trabajo como camarera en La Habana Vieja, un acto que ella justificó diciendo que trabajaba "sin papeles", pero que fue interpretado como una reacción política.

Ahora, menos de un mes después de estos eventos, Lisandra Rodríguez está a punto de comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

