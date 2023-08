Julita Osendi anuncia que abandona de manera definitiva Cuba y se muda a Florida

“El discurso reiterativo de las autoridades, el apelar siempre a la misma causa que nos ha acompañado por más de 60 años años: el bloqueo, el escape de medicinas, la falta de comida porque no hay con qué comprarla, el no poder ir a un teatro, algo tan necesario intelectualmente, porque no haya en qué ir y un auto del Cerro al Vedado cueste tres mil pesos ida y vuelta…realmente no se puede”, sostuvo