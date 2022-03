Jóvenes cubanos sobreviven vendiendo sus fotos íntimas en Facebook

Quizás si se tratara de un empleo de medio tiempo como mesero en un restaurante o arreglando jardines los fines de semana no sería tan discreto, pero Ahmed por más que intentó conseguir algo así “normal” —como él mismo llama a emplearse por un salario en una empresa— no tuvo éxito, menos en estos dos años de pandemia en que la mayoría de los bares y restaurantes estuvieron fuera de servicio, y los que han vuelto a abrir (puesto que muchos cerraron definitivamente), lo han hecho bajo ajustes de todo tipo, incluida la contratación de personal.

No posee lo que él mismo llama “un cuerpo de revista”, más bien es delgado en extremo, pero afirma que ha tenido buena suerte, aunque también algunos contratiempos con ciertos clientes que han pretendido timarlo. No obstante, a diario logra hacer el dinero suficiente para comprar ropa, darse algunos lujos como tomar un taxi en vez de viajar en guagua y hasta llevar a la novia a pasear de vez en cuando, porque, nos dice, “esta pincha da su cosa, es una entradita, pero no para hacerse rico”.

“Lo hice como jodedera (broma). Un día estaba tomando con unos brothers y nada, estábamos pasmados y queríamos seguir (…). Nos metimos en Facebook a ver si cambiábamos fotos por saldo (telefónico) y quién te dice que en dos minutos hicimos 1 000 pesos; la gente está loca (…). Yo nunca muestro la cara, casi siempre me piden fotos o videos masturbándome, ese tipo de cosas y hay quien paga cantidad por esas cosas, tengo hasta clientes fijos que todas las semanas me ponen saldo (…), hasta recargas del Yuma (extranjero) me han puesto”, asegura Ahmed, evidentemente orgulloso de su éxito pero al mismo tiempo lamentando el haber llegado a lo que hace por dinero, siendo un estudiante que aspira algún día a trabajar como biólogo, aunque no en Cuba.

“Quisiera trabajar en Cuba pero esto se ha puesto imposible. Voy a terminar (la carrera) porque ya me queda un año pero la cosa no está para estudiar. Yo estuve a punto de dejarla y ponerme a trabajar en jardines porque me gustan las plantas, pero ni eso uno encuentra, y cuando se da te pagan muy mal (…). No quisiera tener que estar vendiendo fotos pero no hay de otra. Aquí solo pueden estudiar con tranquilidad los hijitos de papá, sin estar en el invento”, afirma el joven.

Jansel es amigo de Ahmed e igual estudiante universitario que saca un dinero de la venta de fotos en internet pero, en su caso, no usa imágenes de su cuerpo desnudo sino que se ha creado varios perfiles falsos en redes sociales desde los cuales interactúa en los grupos donde los usuarios suelen demandar tales servicios.

Screen Shot 2022-03-09 at 9.41.02 AM.png

Como vive en un pequeño apartamento de Centro Habana donde debe compartir habitación con su hermano adolescente, además de que con él viven sus padres y abuelos maternos, le resulta casi imposible encontrar algo de tiempo y privacidad para sacarse fotos, por lo que acudió a su propia estrategia de “pasar gato por liebre”.

“Al final lo que quieren es fotos, de quién sea mientras sean fotos que los ponga calientes. Siempre uno encuentra a alguien que se pone caliente facilito y ya, uno le saca al menos 120 pesos de saldo antes de que te bloquee (…) cuando se da cuenta que no eres el de las fotos, pero ya le sacaste alguito”, dice Jansel y se echa a reír. No es que no le importe hacer clientes fijos vendiendo sus propias fotos, como su amigo Ahmed, con lo cual quizás ganaría un poco más de dinero, pero necesita de un espacio y al menos un teléfono con mejor cámara, dos cosas que no tiene.

“Al principio hice un par de fotos pero muy malas. Me metí en el baño pero la cámara esta no saca buenas fotos, por gusto. Después hablando con mi hermano fue que descubrí que él también cambiaba fotos por saldo (…). Mi hermano está en la Secundaria pero se las sabe todas mejor que yo. Él fue el que me habló de meterme en Instagram, en Twitter para sacar fotos de otras gentes. Con ese lío él saca su dinero. En eso estamos y no da mucho pero es mejor que estar pelados (…). Mira, hay un montón de gente en esto. En mi facultad eso es normal, hombres y mujeres. Lo mismo con fotos reales que bajadas de internet. La cosa es no quedarse pasmados”.

Screen Shot 2022-03-09 at 9.41.29 AM.png

Pero lo de cambiar fotos calientes por saldo telefónico no solo es un negocio al que acuden estudiantes para ayudar en los gastos familiares, en un país donde el régimen habla de “educación gratuita” pero que en la realidad es prácticamente un lujo que supone gastos excesivos para quienes no reciben ayudas económicas del exterior o que dependen exclusivamente de los salarios estatales. También otros jóvenes, incluso con empleos relativamente bien remunerados, echan mano a este ardid que, aparentemente, rinde “dinero fácil”.

Es el caso de Fabián, que habiendo trabajado como barman en varios hoteles de La Habana, durante los primeros meses del 2020, cuando las fronteras cubanas cerraron al turismo, se vio en la calle.

“Jamás se me hubiera ocurrido ponerme en eso. Ni siquiera entraba a ningún grupo de esos pero me las vi negras (…). Del salario jamás había vivido pero se me acabaron las propinas. Sin turismo no hay propinas. Lo que me dieron cuando me mandaron para la casa no me alcanzaba ni para dos días, así que le dije a Alex (su pareja): ‘Oye, vamos a meterle mano a esto’. Subimos un videito como de 10 segundos y lo que nos cayó fue mucho. No ganaba como en el bar pero hacíamos algo. Es sorprendente. Y como que te vas enviciando porque ahora aunque volví a la pincha sigo en esto. Un dinero extra nunca viene mal, menos ahora que esto está jodido”, comenta Fabián.

Screen Shot 2022-03-09 at 9.42.08 AM.png

Por su parte, David, un joven de Cienfuegos que antes de 2019 se ganaba la vida como “pinguero” (servidor sexual) tanto en su provincia como en La Habana, afirma que el intercambio de fotos le salvó la vida cuando se vio encerrado en la casa sin poder salir a “luchar”.

“A mí me cogió esto casi recién llegado a La Habana. No podía regresar a mi casa porque allá no tenía lugar (fue expulsado por los padres) y ya me habían marcado por acoso al turismo. Estaba obligado a fajarme con lo más feo. Gracias a que tenía el celular y empecé en esto. Cambiando saldo para el alquiler y la comida, yo sobreviví… gracias a las fotos y los videos. Hasta conseguí mi yuma (extranjero) que me salva todos los meses. No pienso quitarme de esto”, concluye David.

CubaNet.org/ ERNESTO PÉREZ CHANG

Fuente: