Joven de 22 años es asesinada a machetazos en Cienfuegos por su ex pareja y padre de su hijo

“Él la había agredido antes, incluso había intentado suicidarse por sus enfermedades mentales, pero no estaba loco como dicen ahora. Él sabía lo que hacía y la mató por celos”, explicó a este medio una amiga de Sotolongo.

“La Policía llegó porque los vecinos enseguida llamaron para que la ayudaran, pero no entraron a la casa de inmediato. No puedo entender cómo dos hombres armados le tuvieron miedo a uno que no tenía pistola”, dijo la entrevistada.