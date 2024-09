Humorista Jorge Fernández Era renuncia a la UNEAC y recibe citaciones de Villa Marista y la PNR

Horas después de anunciar su renuncia a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba ( UNEAC ), el humorista Jorge Fernández Era fue citado por la Seguridad del Estado a su tenebroso cuartel de Villa Marista, para este miércoles a las 8:30 am.

“Hoy me llegó una de tantas citaciones. Esta vez -inmenso honor- es para Villa Marista. Tendré como anfitriona a la invicta teniente coronel Kenia Morales”.

“Está claro que el cerco de la Seguridad del Estado se cierra sobre nosotros. Demasiado reciente la expulsión de Alina Bárbara López Hernández de la UNEAC y mi posterior renuncia, así como la combativa declaración aparecida en Granma con el título Los valientes y los cobardes. Vaya encabezamiento para un texto en que los valientes no ponen su nombre, ni se menciona quiénes son los cobardes”, dijo con sarcasmo.

El escritor hacía referencia a la reciente expulsión de la UNEAC de Alina Bárbara López Hernández, ex profesora universitaria que ha sido víctima de acoso por las autoridades policiales a causa de sus posiciones políticas, que ni siquiera son 180 grados opuestas al régimen, sino que tan sólo pretenden reformar el sistema y mejorarlo, según ella.

Fernández Era añadió que está consciente “de los riesgos a que se exponen mis 61 años y mi salud si la pasantía de mañana se extiende más allá del récord de 11 horas que constituyó la excursión el pasado mes a Santiago de las Vegas, pero no les temo, ni a ellos ni a las consecuencias de mis actos. Soy y seré libre, esa es una felicidad que no me quitarán ni inquisidores ni abyectos”.

Al concluir su mensaje, pidió a las autoridades una mejor coordinación de las citaciones, ya que recibió una llamada desde la Unidad de la PNR de Aguilera, en la cual la capitana Viviana le pidió presentarse a las 10:00 de la mañana.

“Imposible. A esa hora estaré en Villa Marista, adonde acudiré a través de una citación entregada por un policía. ¿Por qué no se ponen de acuerdo?”, preguntó el Fernández Era, a lo que la oficial respondió:

“Ah, no, acuda a Villa Marista. Nos vemos entonces el jueves”.

“Estos muchachones del MININT son una gozadera”, concluyó el humorista.