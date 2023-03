Gobierno de EE.UU. suspende visita de funcionarios cubanos a sede de Guardia Costera

“Cuba no es un Estado Patrocinador del Terrorismo. Trump y Pompeo los metieron en esa lista cuando se retiraban de la administración a pesar de que Cuba no patrocina de ninguna manera el terrorismo (otras naciones que lo hacen no están en esa lista por cierto)”, dijo el ex asesor principal de Obama, Ben Rhodes, quien negoció el deshielo con el régimen cubano.