¡Fin del amor! Alejandro Sanz y la pintora cubana Rachel Valdés se separan

La relación entre Alejandro y Rachel ha sido objeto de atención mediática desde que se hizo pública a principios de 2020. Su historia de amor atrajo la atención de los medios y de los fans, quienes veían en ellos una pareja consolidada y llena de complicidad. Sin embargo, parece que las cosas no funcionaron como esperaban y han decidido seguir caminos diferentes.

Cabe recalcar que esta noticia llega a días de que Sanz publicara un preocupante mensaje en sus redes sociales donde expresaba que no estaba bien.

"No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", escribió el cantante español de 54 años en Twitter. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

El intérprete de "Corazon partío" abrió su corazón y reconoció que estaba velando por su salud mental. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer".

"Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

