Familiares: joven cubana asesinada en Matanzas fue encontrada 'amarrada y sepultada en la tierra con varias ramas arriba'

La joven era madre de una niña de solo cuatro años de edad. "Al día siguiente de su desaparición es que me entero de que mi prima no aparece y, aunque erróneamente las autoridades al principio manejaron la posibilidad de una salida ilegal, alerté yo a la familia de que ella no era del perfil de irse sin decir nada", explica a DIARIO DE CUBA Jorge Montes, primo de la fallecida.