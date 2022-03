Éxodo de voceros del oficialismo: llega a Miami locutor de Radio Rebelde y la TV Cubana

Alejandro Quintana Morales celebra desde Florida haber llegado al país donde 'por fin, me puedo sentir libre'

"No fue hasta hoy que comprendí a plenitud lo que es tener, ciertamente, 'sentimientos encontrados'. (...) ¡Soy feliz!, porque encontré en los brazos de esta otra parte de la familia el calor para alimentar mis motivos de alegría. Entonces se me antojó una sonrisa, y luego otra y después llegaron muchas, y todo se mezcló con una sensación de no saber dónde estaba o de no creer, quizás, que había llegado al país donde, por fin, me puedo sentir libre" , aseguró.

"Dicen que ya estoy en la Ciudad del Sol, que aquí puedo expresar lo que pienso sin tener que 'hablar bajito' y que es un lugar de unas playas hermosas y de gente valiente. No sé, yo aún me siento atrapado por la extraña mezcla de eso que todos llaman 'sentimientos encontrados'", señaló.

"Estados Unidos de América, ¡aquí estoy!", finalizó.

Quintana Morales, quien se ha pronunciado en sus redes sociales por los derechos de la comunidad LGBTIQ cubana, conducía espacios de la emisora nacional más importante y del programa "Maneras de hacer", del Canal Educativo. En 2021 consiguió su Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de La Habana.

La partida del joven locutor se produce apenas una semana después de que se hiciera pública la salida del país de Yunior Smith Rodríguez, periodista y ex conductor del Noticiero Estelar de la televisión estatal.

El propio periodista aseguró a través de su perfil de Facebook que decidió "escapar de tanta mierda putrefacta, de la mentira, de la desesperanza". Smith Rodríguez se encontraría en algún lugar en México, a la espera de cruzar la frontera con Estados Unidos.

"Ellos no quieren comentarios periodísticos, no quieren opinión, quieren panfletos gastados y manidos, aunque nadie les crea. Y menos mal que no estaba expuesto a temas así de bajos todo el tiempo, porque mis trabajos eran fundamentalmente de temáticas internacionales. Porque todo el mundo sabe o debería saber que la 'prensa oficialista' en Cuba es monigote y marioneta para sostener en el poder a los que viven del poder". aseguró.

Tras las confesiones de Smith Rodríguez, el también locutor Yunior Morales, fuerte crítico del régimen de Cuba desde sus redes sociales, lo acusó de tener doble moral.

En un video publicado en YouTube, Morales se dirigió directamente a su colega: "Yunior, yo soy locutor hace más de veinte años, locutor de radio y televisión. Hermano, con todo el respeto y sin ninguna intención de señalarte, yo aquí he criticado la represión, en Cuba. Estoy en Cuba".

"Perdí muchas cosas, Yunior, las perdí, pero no me arrepiento. Yo mismo decidí, Yunior, tocayo, no voy a hacer más noticieros. Ahí es donde está la diferencia", señaló.

Fuente: diariodecuba.com