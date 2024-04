Ex diplomático de EEUU, Víctor Rocha dice que 'política radical' de la Universidad de Yale lo convirtió en espía del régimen de Cuba

El ex embajador estadounidense Víctor Rocha , condenado el pasado viernes a 15 años de prisión por espiar para Cuba , confesó cómo fueron sus inicios en estos trabajos, que lo llevaron a traicionar a su patria durante 40 años.

En su declaración ante los magistrados del Tribunal Federal Wilke D. Ferguson, en Miami, el ex diplomático comentó que fue su paso por la prestigiosa universidad de Yale , en Connecticut, el que despertó su simpatía por el régimen de La Habana.

“Mi profundo compromiso en ese momento con el cambio social radical en la región me llevó a la eventual traición de mi juramento de lealtad a Estados Unidos durante mis dos décadas en el Departamento de Estado”, dijo Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia que dejó el servicio exterior en 2002 y finalmente se estableció en Miami como asesor global y empresario. “Hoy ya no veo el mundo con los ojos radicales de mi juventud”.