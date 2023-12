Ex altos oficiales cubanos alertan a EEUU del peligro del espionaje de Cuba y piden el fin de la tiranía de Castro

Un grupo de ex altos oficiales de la inteligencia, el Ministerio del Interior y el Partido Comunista de Cuba firmaron una carta pública alertando a Estados Unidos del grave peligro que representa el régimen cubano para la Seguridad Nacional a la luz de la detención del ex embajador Manuel Rocha, acusado de espiar para la isla por más de 40 años.

Entre los firmantes están Orlando Brito, José Cohen y Enrique García, ex oficiales de la inteligencia cubana. También figuran el General de Brigada y piloto Rafael del Pino; el teniente coronel Máximo Omar Ruiz y Alcibíades Hidalgo, ex vice canciller, ex miembro del Comité Central y ex Jefe de Despacho de Raúl Castro.