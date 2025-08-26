americateve

ETECSA

ETECSA anuncia interrupción del 67 % de la señal móvil en todo el país

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció una interrupción masiva en el servicio móvil, estimando que aproximadamente un 67 % de los usuarios quedaron sin señal, afectando servicios de voz y datos en múltiples numeraciones a nivel nacional. La falla se originó en un nodo central de la red móvil, lo que explica su alcance país-entero.

Desde las primeras horas del miércoles, técnicos de ETECSA comenzaron el diagnóstico del problema para restablecer lo antes posible los servicios.

Aunque identificaron el origen de la falla, no se ofreció un plazo concreto para su resolución, mientras que los usuarios reportaban interrupciones en llamadas, datos y SMS.

En redes sociales, muchos expresaron su frustración ante la falta de información clara y las constantes interrupciones, mientras que ETECSA emitía comunicados escuetos sin brindar detalles técnicos ni estimaciones de tiempo de restablecimiento.

