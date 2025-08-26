ETECSA

ETECSA anuncia interrupción del 67 % de la señal móvil en todo el país

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció una interrupción masiva en el servicio móvil, estimando que aproximadamente un 67 % de los usuarios quedaron sin señal, afectando servicios de voz y datos en múltiples numeraciones a nivel nacional. La falla se originó en un nodo central de la red móvil, lo que explica su alcance país-entero.