Encuentran sin vida a madre cubana reportada como desaparecida en Banes, Holguín

Yamilet Domínguez Torres, de 36 años, desapareció el viernes 24 de noviembre a las 11:00 p.m. Su primo, Yuri Torres, fue quien reportó su ausencia a DIARIO DE CUBA. En ese momento, Domínguez Torres trabajaba en el ámbito económico de la Dirección Municipal de Salud Pública de Banes y vivía en una zona periférica de la ciudad.

La familia de la víctima notificó a la Policía al día siguiente de su desaparición y se han realizado búsquedas tanto ciudadanas como por parte de las autoridades, según informó la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.

Por otra parte, el Observatorio de Género (OGAT) de la revista feminista Alas Tensas condenó un intento de feminicidio contra Yadira Reyes Urrelis, ocurrido el 28 de noviembre en Sancti Spíritus, perpetrado por su expareja. El agresor, que cumplía una sanción de privación de libertad, tenía antecedentes de violencia machista y dejó a Reyes Urrelis hospitalizada después del ataque, presenciado por su hija.

El OGAT también informó sobre dos feminicidios más ocurridos en noviembre en Cuba: el asesinato de Dorka Velázquez Casal, de 15 años, en Santiago de Cuba, y el de Beatriz García en Bayamo, Granma, a manos de su expareja.

Estos acontecimientos elevan la cifra a 80 feminicidios en los primeros 11 meses de 2023. A pesar de ello, la prensa estatal en Cuba recientemente afirmó que no existen manifestaciones significativas de violencia de género ni discriminación contra la mujer en la Isla. La Agencia Cubana de Noticias (ACN) declaró el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que aunque Cuba no presenta manifestaciones significativas en comparación con otros países, aún ocurren casos. Sin embargo, no proporcionó cifras ni reconoció los sucesos documentados por grupos de la sociedad civil independiente. Los 80 asesinatos machistas de 2023 representan más del doble de los 36 casos verificados en todo 2022.

El Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF) reportó que Cuba ha experimentado el mayor aumento de feminicidios en 2023 en comparación con otros países de la región.

FUENTE: diariodecuba.com