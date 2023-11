En estado grave una joven trans de Cárdenas tras sufrir una segunda agresión en menos de cinco meses

La Rusa añadió que no encontraron el celular de Montejo, solo vieron la cartera y las chancletas. "Tenía el cuello cortado, la cabeza, la cara, estaba muy hinchada y botaba mucha sangre. Esto es otro hecho más de violencia contra las trans en Cárdenas" , apuntó La Rusa, quien junto a Montejo fue víctima en junio de una agresión en un sitio de encuentro LGBTIQ de Cárdenas.

Sobre aquella agresión, ocurrida hace menos de cinco meses, Montejo contó a DIARIO DE CUBA: "Nosotras les gritamos y ellos se fueron, y pensamos que todo había quedado así, como otras veces, pero entonces regresaron, supuestamente a recoger una chancleta o algo que se les había caído. Viraron armados con una jaba de piedras y botellas, que comenzaron a lanzarnos con fuerza para herirnos".

El activista Yoelkis Torres Tápanes dijo en Facebook sobre la agresión ocurrida ahora contra la joven de 22 años: "Está con graves lesiones ya que casi es degollada por su atacante, que de igual forma le dio varias puñaladas en la espalda y otras partes del cuerpo. En estos momentos se encuentra en el hospital, en situación desconocida por muchos".

"Este no es el primer ataque a chicas trans en la ciudad de Cárdenas —continuó Torres—, ya suman más de cinco y en ningún momento ha sucedido nada, pues hemos estado dando seguimiento a los mismos. La tirantez y la no solución adecuada por las autoridades pertinentes provoca que estos casos sigan sucediendo. Me pregunto si debemos esperar a que mueran para hacer algo. Es hora de que el Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas tome cartas en el asunto, que instituciones como el CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual) terminen de dar una solución con sus juristas y detengan de una vez este tipo de situaciones."

De acuerdo con el Informe sobre la Inseguridad Pública en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) y publicado en agosto de este año, hubo un incremento de un 92% en los crímenes violentos del segundo trimestre de 2023 con respecto al primero. A los 98 reportes de hechos violentos identificados por el OCAC entre enero y marzo (42 robos, 33 asesinatos, 17 asaltos y seis delitos de otro tipo), los sobrepasan los 189 reportados entre abril y junio (77 robos, 49 asesinatos, 48 asaltos, diez agresiones y cinco delitos de otro tipo).

FUENTE: diariodecuba.com