"En Cuba lo tenía todo": cubano de Tampa recién llegado a EEUU se queja de trabajar fregando calderos

Sin embargo, Yandri asegura que la realidad en Estados Unidos no es como la pintan, ya que además de encontrar trabajos de baja calidad, apenas hay tiempo para disfrutar de una vida social plena y es difícil conseguir empleo sin algún contacto previo.

Frustrado por su situación, Yandri hace un llamado a los cubanos para que no se dejen engañar y sean conscientes de la realidad en Estados Unidos: "Si llegas a EE.UU. y desde el principio nadie te da la luz de nada, eres uno más, esto es lo que hay, fregar caldero".

Aunque no aclara cómo podía mantener su supuesta "vida de lujos" en Cuba, Yandri afirma que si no se adapta a la vida en Estados Unidos, no tiene ningún problema en regresar a su país natal.

La experiencia de Yandri refleja la de otros migrantes, quienes también han expresado dificultades para adaptarse a la vida en Estados Unidos, contrastando con la imagen idealizada que muchos tienen de este país. En los últimos años, más de medio millón de cubanos han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.