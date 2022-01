Empujones y gritos: así terminó una comida de fin de año en un hotel en Cuba

"Me salí rápidamente y me dirigí otra vez a la carpeta", continúa Muñoz, que agregó que pudo instalarse con su familia a las 7 pm en otra habitación. "El aire acondicionado no enfriaba, el refrigerador no enfriaba, la ducha no tenía agua caliente, el televisor no tenía ni mando ni se veía porque tenía la pantalla partida, y las colchas de taparse olían a nido de ratón", describe.