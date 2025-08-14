americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Habana

El Zoológico de La Habana, de emblema capitalino a símbolo de abandono y miseria

El Jardín Zoológico de La Habana, otrora referente de orgullo urbano, se encuentra hoy en un estado deplorable que ha transformado su entrada —antes vibrante y colorida— en un triste símbolo de desidia. Las letras en el cartel apenas se distinguen, pues el tiempo y la desatención parecen empeñados en borrar su historia; los visitantes llegan por costumbre, nostalgia o falta de opciones, más que por entusiasmo

el-jardin-zoologico-y-el-parque-nacional-reabren-sus-puertas-al-publico-de-la-habanajpg

Ya en el interior, el escenario es desolador. Caminos destruidos, bancos rotos y jardines olvidados se mezclan con basura acumulada en rincones que alguna vez fueron zonas de descanso. El calor y el hedor animal convergen en un ambiente incómodo, intensificando la sensación de abandono.

Las condiciones de los animales son particularmente alarmantes. Especies emblemáticas como cebras, venados y camellos ya no pastan en los recintos. La alimentación es escasa y poco adecuada: leones demacrados observan en silencio, mientras que los monos, inquietos y angustiados, extienden sus brazos en busca de comida —a menudo solo reciben melon, calabaza o maíz seco— . En los estanques donde nadaban cocodrilos y tortugas, solo permanece un hipopótamo que flota en aguas repugnantes y estancadas .

Las consecuencias de la epidemia aviar de 2023 también dejaron su huella: los flamencos y avestruces desaparecieron, y hoy solo sobreviven cinco buitres, en un entorno poco propicio para su supervivencia.

Los animales restantes sufren condiciones críticas: los leones muestran sus costillas, los monos viven en estado de desesperación, y los trabajadores hacen lo posible por mantener algo de higiene en medio de la escasez general . Visitantes como Lorenzo Martell lamento compararlo con “un campo de concentración” o “un documental de lo que no debe pasar”. Mariela Tapas compartió ese sentir con su pequeña hija: “Si para nosotros la cosa está mala, para ellos está peor… dan pena, están flacos, con suciedad en sus jaulas. El oso da grima, con aspecto de hiena hambrienta” .

Hoy, recorrer el zoológico toma menos de una hora, y el poco tiempo restante lo ocupan las áreas gastronómicas, cuyos precios han quedado fuera del alcance de la mayoría: una pizza cuesta 300 pesos, una lata de refresco 200, un helado 700, y los alimentos desde 1 500 pesos en adelante —solo un algodón de azúcar cuesta 100

Deja tu comentario

Notas relacionadas
apagon masivo deja a oscuras a casi toda la habana

Apagón masivo deja a oscuras a casi toda La Habana

identifican a dos funcionarios de bejucal como represores del regimen cubano

Identifican a dos funcionarios de Bejucal como represores del régimen cubano

ee.uu. impone nuevas sanciones a implicados en trata de medicos cubanos

EE.UU. impone nuevas sanciones a implicados en trata de médicos cubanos

el dolar marca un nuevo record en cuba y preocupa a la poblacion

El dólar marca un nuevo récord en Cuba y preocupa a la población

Destacados del día

Tormenta tropical Erin se fortalece y avanza hacia el Caribe oriental: podría convertirse en huracán el viernes

Tormenta tropical Erin se fortalece y avanza hacia el Caribe oriental: podría convertirse en huracán el viernes

Una fábrica de Ford en Louisville, Kentucky, el 11 de agosto del 2025 (AP foto/Darron Cummings)

Aumenta inesperadamente inflación mayorista en EEUU; aranceles empiezan a tener efecto

Buscan a sospechosos de asesinato de un cubano reportado desaparecido en Hialeah

Buscan a sospechosos de asesinato de un cubano reportado desaparecido en Hialeah

En la imagen, proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, el USS Higgins (DDG 76) de la Marina estadounidense realiza operaciones de libertad de navegación (FONOP, por sus siglas en inglés) en el mar de China Meridional el miércoles 13 de agosto de 2025. (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

EEUU despliega dos buques de guerra en un banco en disputa del mar de China Meridional

Cuatro detenidos por asesinato durante robo de animales en Santiago de Cuba

Cuatro detenidos por asesinato durante robo de animales en Santiago de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter