El Taiger se ofrece a pagar parte de la fianza de Chocolate MC

En una directa este fin de semana, José Manuel Carvajal dijo: “las personas que tengan que ver con Yosvany, yo siempre lo he dicho, no me canso de decirlo y de demostrarlo, no es que yo lo diga, es que yo siempre lo voy a demostrar, si hace falta algo para la fianza de Lupita, o lo que haga falta para Lupita, contácteme que yo voy a poner”.