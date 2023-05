El Taiger presenta a su nueva novia tras su viaje a Cuba

Sin embargo, la nueva relación de El Taiger ha encendido una polémica con su ex, conocida como La China. Y es que en los últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios e indirectas entre ambos. Tras una publicación de El Taiger en la que advertía a La China acerca de su comportamiento en las redes, esta no se quedó atrás y lo tachó de “sucio enfermo, drogadicto y llorón”.

“Si algo te molestó o malinterpretaste, yo me disculpo contigo Escalona. No por lo que puedas hablar o decir sino por lo que viví contigo, eso siempre estará en mí. Viviré agradecido del tiempo que me dedicaste. Te quiero mucho y cierro el tema aquí”, escribió el artista en una historia de Instagram.