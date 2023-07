El Micha se tatúa el Capitolio de La Habana en la espalda

Dejando claro su sentir, el reguetonero en medio de la grabación dice por qué decidió plasmar en su piel el emblemático sitio cubano: “Me estoy tatuando El Capitolio, Centro Habana, porque esas son mis raíces, yo sí no estuve ahí de visita”, dijo el músico, que dejó abierto el comentario.

“Mi hermano yo me hice lo mismo en mi espalda, la misma esencia, los símbolos de la Habana, de mi Cuba en toda la espalda”; “Bello, a mí me gustaría tatuarme el morro! ¡Esa imagen me saca las lágrimas! Viva Cuba Libre!!! ¡Patria y Vida! Libertad para los presos políticos!”.

Las palabras del intérprete levantaron la polémica, principalmente cuando Alex Otaola le salió al paso. “Ve y satisface esa necesidad que tienes, y enfrenta las consecuencias, pero no digas que todo el mundo está allá, porque no es verdad”, recalcó el influencer, quien le aseguró que los vuelos a la Isla estaban yendo vacíos.

Asimismo, el anfitrión de El Mañanero, sin pelos en la lengua como tiene acostumbrado a su público, le espetó al artista: “Micha lo que tienes que hacer es regresar y quedarte allá. Si tú sientes que aquí te atacan, y a ti no se te va a olvidar nunca… entonces quédate allá, porque tienes una memoria que conserva selectivamente lo que a ti te da la gana. A ti te parece que tú en Miami has pasado demasiados problemas, y que te han hecho daño, por gusto, por gusto no, por comunista y fidelista”.

Hasta el momento, El Micha no ha salido a las redes a decir nada al respecto, pero en la entrevista con Fernández dejó claro que si todavía no había ido a su tierra natal era porque su esposa e hijos no tenían los papeles, pero dentro de la Mayor de las Antillas le quedaban su mamá y otros familiares.

En sus comentarios, Otaola también sostuvo que algunos artistas cubanos llegan a Estados Unidos con el objetivo marcado de hacerse ciudadanos y luego regresar al país dominado por una dictadura.

FUENTE: periodicocubano.com