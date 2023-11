El humorista cubano Andy Vázquez dice que se va de Miami y abandona la denuncia contra la dictadura cubana

Mencionó cuántas dificultades ha enfrentado luego de dedicar sus cuatro años en el país norteño en la causa por la libertad de Cuba: “Lejos de beneficios, lo que me ha traído es problema de salud, presión, azúcar. A partir de noviembre quiero concentrar toda mi mente, mi esfuerzo, mi vida en mi familia. Me voy de Miami en enero”.

Según dijo el comediante, todos los días se levanta enfocado en el tema de Cuba, y los niveles de azúcar en sangre no le bajan, agregando que a pesar de llevar una vida saludable, ha notado que es el estrés que le provoca la situación de la Isla lo que lo mantiene con el azúcar alta.

Andy en su directa dejó claro que a pesar de la decisión que está tomando, no se congraciaría con nadie a favor del régimen y que a Cuba no regresaría hasta que no fuera libre.