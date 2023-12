El ex grandes ligas Yoenis Céspedes regresará a Cuba para jugar la Serie Nacional con el equipo Granma

En foto del 8 de marzo del 2023, el pelotero cubano Yoenis Céspedes consigue un hit en un juego del grupo A contra Holanda en el Clásico Mundial de Béisbol en el estadio intercontinental Taichung en Taichung, Taiwán. El martes 14 de marzo del 2023, Céspedes deja al equipo y vuelve a Estados Unidos por razones personales. (AP Foto/I-Hwa Cheng) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.