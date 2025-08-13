americateve

EE.UU. impone nuevas sanciones a implicados en trata de médicos cubanos

Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones dirigidas a funcionarios de al menos tres países –incluidos Cuba, naciones africanas y Granada– por su participación en el presunto esquema de tráfico de médicos cubanos.

La medida fue dada a conocer en un comunicado del Departamento de Estado y refuerza la campaña internacional contra este modelo de cooperación, denunciado como una forma de trabajo forzoso.

En esa comunicación, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que su gobierno expandirá la política de restricciones de visado, que ahora aplicará también a funcionarios cómplices de este sistema explotador, así como a sus familiares. Según él, estas acciones buscan promover la rendición de cuentas frente a quienes se benefician de esta práctica abusiva.

El Departamento de Estado denunció que este programa no solo enriquece al gobierno cubano, sino que priva al pueblo cubano de atención médica esencial en su país. Por ello, instó a los gobiernos que contratan a estos médicos a que paguen directamente a los profesionales, en lugar de canalizar los pagos hacia las autoridades cubanas, a quienes calificó como esclavistas. El mensaje finalizó con un llamado a la comunidad internacional para unirse en apoyo al pueblo cubano y defender los derechos humanos.

Estas sanciones se suman a otras anteriores: en febrero y junio, Rubio ya había anunciado restricciones de visa similares hacia funcionarios cubanos, venezolanos y centroamericanos vinculados con la exportación de trabajo forzado del régimen.

Por Redacción América Noticias Miami
