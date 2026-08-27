Cuba sufre colapso parcial de su sistema energético en provincias del oriente

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“La avería está asociada a una oscilación en las líneas de transmisión, que ha dejado fuera de servicio varias unidades generadoras”, indicó la estatal Unión Eléctrica en su cuenta de X. “Debido a esto quedan desconectadas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) las provincias de la región oriental, desde Holguín hasta Guantánamo".

El corte de energía incluye a la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda del país con más de medio millón de habitantes.

La sucesión de cortes del servicio demuestra la frágil situación energética de Cuba, causada por una combinación de una infraestructura obsoleta y el impacto del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos en enero.

Cuba apenas produce el 40% del combustible que necesita para mover su economía y las amenazas realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los proveedores luego del asalto a Venezuela en enero, ocasionaron un cese de las ventas de combustible que normalmente realizaban, además del país sudamericano, México y Rusia.

Con o sin desconexión la población suele padecer apagones de más de 30 horas y toda clase de impactos desde falta de agua y medicamentos hasta limitaciones en el transporte. A nivel nacional además hubo una caída en las principales industrias incluyendo el turismo.

Las autoridades desarrollan un plan de cambio en la matriz energética especialmente solar, con creación de parques fotovoltaicos a nivel nacional, la baja de impuestos para la importación y uso de paneles y la colocación de estos en toda clase de entidades públicas.

FUENTE: AP

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