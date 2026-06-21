Muere el comandante cubano Ramiro Valdés, compañero de lucha de Fidel y Raúl Castro

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Una nota oficial firmada del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobierno de la isla informaron del deceso sin ofrecer detalles de la muerte del dirigente, uno de los compañeros más destacados de Fidel y Raúl Castro desde el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y una influyente figura de la historia revolucionaria en la nación caribeña.

Tampoco se indicó por lo pronto cómo se desarrollarán las exequias del veterano dirigente.

“Ramiro Valdés Menéndez es merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria”, expresó la información publicada por el portal oficial Cubadebate.

“La partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”, expresó en un comentario el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta de X.

“Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada”, indicó el mandatario al recordar la participación iniciática de Valdés en el fallido asalto al fuerte militar que sin embargo fue el puntapié inicial de a revolución cubana.

FUENTE: AP