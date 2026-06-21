americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere el comandante cubano Ramiro Valdés, compañero de lucha de Fidel y Raúl Castro

LA HABANA (AP) — El comandante de la revolución cubana, Ramiro Valdés Menéndez falleció este domingo, informó el Partido Comunista y el gobierno de la isla. Tenía 94 años.

Una nota oficial firmada del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobierno de la isla informaron del deceso sin ofrecer detalles de la muerte del dirigente, uno de los compañeros más destacados de Fidel y Raúl Castro desde el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y una influyente figura de la historia revolucionaria en la nación caribeña.

Tampoco se indicó por lo pronto cómo se desarrollarán las exequias del veterano dirigente.

“Ramiro Valdés Menéndez es merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria”, expresó la información publicada por el portal oficial Cubadebate.

“La partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”, expresó en un comentario el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta de X.

“Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada”, indicó el mandatario al recordar la participación iniciática de Valdés en el fallido asalto al fuerte militar que sin embargo fue el puntapié inicial de a revolución cubana.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Murió Ramiro Valdés, fundador del MININT y figura clave de la dictadura cubana, a los 94 años, dijo Díaz-Canel

Murió Ramiro Valdés, fundador del MININT y figura clave de la dictadura cubana, a los 94 años, dijo Díaz-Canel

El español Lamine Yamal celebra después de anotar un gol ante Arabia Saudí en partido por el Grupo H del Mundial, el domingo 21 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Lamine Yamal anota a los 10 minutos en su primer partido como titular en el Mundial

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Los goles de Undav llevan a Alemania a la segunda ronda del Mundial al vencer 2-1 a Costa de Marfil

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter