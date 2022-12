Díaz Canel reconoce ineficiencia productiva de Cuba: no hay alimentos, ni ganado ni pescado

“El problema es que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado”, dijo Díaz Canel ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.