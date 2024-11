Díaz-Canel promete que «Cuba saldrá adelante» mientras no paran los apagones masivos

Díaz-Canel, quien como era de esperar, no ha dicho una palabra pública del cuestionado romance de su hijastro con Ana de Armas, afirmó que la dictadura estaba preparada para el triunfo electoral de Trump, intentando quitarle presión a una posible nueva política más dura de Washington hacia la isla, que pese a sus constantes promesas de mejorías y discurso triunfalista, es incapaz de solucionar los largos apagones, la inflación y las penurias cotidianas, esas que no sufren ni él, ni su familia, que no tienen, por ejemplo, que verse obligados a cocinar con leña, como le está ocurriendo a tantos cubanos.