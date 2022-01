Desgarrador video donde un niño cubano pide ayuda: ´necesito medicamento para la escabiosis´

“Limay Blanco, necesito medicamento para la escabiosis”, dijo mientras se rascaba debido a la enfermedad. “¡Ah! Y por favor, si es posible también me puedes traer un carrito de control remoto”.

Blanco impulsa el proyecto humanitario “Cristo cambia vidas”, el cual desde hace meses se dedica a donar medicamentos, insumos médicos y otros artículos en su mayoría de primera necesidad para aquellos cubanos que sufren de muchísimas carencias en sus hogares.

Tras las protestas populares que ocurrieron el 11 de julio del pasado año, el humorista recibió varias críticas al no haberse pronunciado al respecto, y respondió diciendo que él estaba en contra de cualquier forma de violencia y comentó que “ojalá que un día no tenga que estar mendigando medicamentos para seguir ayudando a las personas, ojalá que la farmacia esté llena de medicamentos, que haya comida bastante y no tenga que estar pidiéndole arroz para darle a la gente”.