Denuncian que presunto represor de la Seguridad del Estado entró en EEUU con "Parole"

Ayer, 4 de abril, se cumplieron 11 años de que este sitio publicara la segunda parte del artículo 75 horas y 15 minutos. Vivencias de un corresponsal amordazado, donde escribí: “A la salida del centro de telecomunicaciones de Puerto Padre, Las Tunas, me detuvieron a las 9 de la mañana del jueves 22 de marzo. Un mayor de la policía política ordenó a dos patrulleros que me condujeran ante el jefe de la contrainteligencia de la región norte de esta provincia. Antes que me arrebataran el móvil al menos pude decir a mi mujer: ´¡Preso!´”