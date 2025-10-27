Cuevas en Yateras, Guantánamo, servirán como refugios ante el paso del huracán Melissa

Ante el inminente impacto del huracán Melissa , las autoridades del municipio de Yateras, en Guantánamo , han comenzado a acondicionar cuevas naturales como refugios temporales para proteger a los residentes de zonas montañosas sin estructuras seguras.

El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Yateras, Yulien Salina Gallardo , informó a través de su cuenta en Facebook que varias cuevas fueron seleccionadas como lugares seguros para la evacuación de pobladores en comunidades aisladas que carecen de edificaciones resistentes al ciclón.

“Recorremos cuevas que, como parte de experiencias en anteriores eventos, fueron utilizadas para la evacuación de la población en comunidades intrincadas que no poseen otras estructuras sólidas a tal efecto. Estas se acondicionan de forma higiénica y segura para la protección”, escribió el funcionario.

El uso de cavidades naturales como refugio no es nuevo en el oriente cubano. En zonas rurales de Guantánamo, la falta de infraestructura sólida y la distancia con los centros urbanos obligan a recurrir a alternativas extremas para resguardar a la población durante huracanes de gran intensidad.

En Guamá, Santiago de Cuba , también se han habilitado refugios naturales para evacuar a familias en riesgo. Las autoridades aseguran que estos espacios están siendo acondicionados con medidas de higiene, ventilación y seguridad , aunque persisten las dudas sobre la logística y capacidad real de protección.

Con Melissa acercándose a la región oriental como un huracán categoría 5, Yateras y otros municipios montañosos de Guantánamo enfrentan una situación crítica marcada por escasez de recursos, viviendas precarias y limitadas opciones seguras de refugio.

Las autoridades provinciales anunciaron planes para evacuar a unas 100,000 personas, la mayoría residentes en zonas vulnerables. En el municipio de San Antonio del Sur, ya se han trasladado más de 13,000 personas hacia refugios improvisados y áreas elevadas.

Defensa Civil activa protocolos de emergencia en toda la región oriental

La Defensa Civil mantiene activos los protocolos de emergencia en todo el oriente cubano. Se han habilitado cuevas, centros escolares y templos religiosos como refugios temporales, en coordinación con los Consejos de Defensa Provinciales y Municipales.

La Iglesia de Santiago de Cuba también abrió sus puertas para acoger a damnificados, colaborando directamente con las autoridades locales.

Estos esfuerzos reflejan la urgencia de alternativas de protección en una región históricamente afectada por la falta de infraestructura. En Holguín, incluso se ha solicitado ayuda ciudadana con motorinas y altavoces para facilitar el traslado y la organización de las evacuaciones.