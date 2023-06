Cubano indignados con los precios de los alimentos: un paquete de pollo a 3.600 pesos, una libra de jamón a 630

"Atención, Vedado, paquete de pollo de 10 libras que costaba hace unos días 3.000 y luego 3.100, ahora mismo acabo de comprarlo dónde único lo encontramos 3.624 CUP . Repito, 3.624 pesos. No menciono el lugar exacto porque no entiendo que sean los vendedores los culpables de estos crecientes precios", dijo.

"Si vienen los rusos que vengan con pollo", exclamó el exprisionero político, quien pasó todo un día detrás del alimento por varias zonas de la capital sin conseguirlo, según dijo.

"Estoy vola'o (del hambre). Tráiganme pollo ruso, aunque haya que quitarle el abrigo", dijo.

También, el mismo usuario de Facebook Randol Luis Doval lamentó recientemente que el precio del jamón en La Habana ha aumentado en más 200 pesos en los últimos meses.

Doval contó en una publicación que, en septiembre del año pasado, una libra costaba 400 pesos, pero en solo 15 días saltó a 450, y luego muy rápidamente llegó a los 600. Sin embargo, la escalada no quedó ahí.

"Hoy cuando salí a buscarlo para la merienda del más chiquitín de mis hijos, choqué con el nuevo precio: ¡630 cup! ¿Será que regresa de nuevo su tendencia al alza?", escribió.

"Para nada culparé al vendedor del lugar donde siempre lo compro. Es efecto dominó que comienza tumbando una ficha y luego otra y otra hasta que termina derribando la última, que soy yo, o tú, o usted cubano de a pie, que lleva como yo décadas trabajando, 'resistiendo' y totalmente mudo ante la incompetencia de quienes tienen la tarea y responsabilidad de que esto no hubiera llegado hasta aquí", declaró.

Desde el municipio de Güines, provincia de Mayabeque, otro cubano se quejó de que un cartón de huevos en el mercado negro ya alcanza los 1.600 pesos.

"De verdad que no quisiera hacer este tipo de publicaciones, pero se me va de las manos. 1.600 pesos vale un cartón de huevos en Güines. Señores, esto es la mitad del salario de cualquier trabajador. La comida no es un lujo, es algo que es necesario para vivir. Como suelo decir, ¡ya Cuba murió!", escribió el joven Rafael Gómez Acevedo.

Sin embargo, las denuncias de precios exorbitantes de los últimos días no se quedan en la alimentación, también llegan a otros productos de primera necesidad, como el papel higiénico, que cuesta 600 pesos un paquete de ocho rollos.

La cubana Yordanka Battle Moré escribió en su perfil de Facebook recientemente en letras mayúsculas: "Limpiarse el ano es un lujo".

"Muchos se rieron cuando le metí mano a la Guía de ETECSA el día que el tamal me cayó como una bomba. Pero aquí les dejo la evidencia de lo que decía. Imagínese si una viuda pensionada de 1.528 pesos (como mi abuela) puede con esto. Ni ese lujo se puede dar", señaló.

Cuba registró una inflación anual cercana al 87% al cierre de mayo, según el análisis que realiza el economista estadounidense Steve H. Hanke, de la Universidad Johns Hopkins.

"El paraíso comunista de Cuba nunca falla en fallar. Hoy medí la inflación anual de Cuba en un punitivo 86,66% interanual", escribió el especialista en su cuenta en la red social Twitter, donde compartió una tabla del comportamiento de este índice en los últimos años.

Según datos oficiales, la inflación interanual en el mercado formal cubano se situó en abril en el 45,36%, frente al 23,69% del mismo mes de 2022, atizada por los alimentos y la restauración. Pese a que estas cifras no son tan negativas como las publicadas por Hanke, el economista Pedro Monreal las puso como ejemplo del fracaso de las políticas del régimen para lograr la pregonada "estabilización macroeconómica" para 2023.

Para Pedro Monreal, "lo que sea que el Gobierno cubano esté haciendo no ha hecho funcionar su programa de 'estabilización macroeconómica' anunciado para 2023 porque los datos oficiales de precios de abril confirmaron la solidez de una inflación de dos dígitos".

"El aumento interanual general de precios en abril de 45,36% y el crecimiento interanual de 70,67% en el precio de los alimentos presagia un nuevo año 'maldito' para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba", apuntó el economista en un hilo en Twitter.

La libreta de racionamiento, pese a lo exiguo de los alimentos que garantiza mensualmente a las personas, es el único suministro estable de comestibles que tienen los cubanos más pobres. Fuera de esa canasta, cuyos productos también cuestan más tras la Tarea Ordenamiento y apenas alcanza para dar de comer a una persona durante una semana, solo quedan los precios disparados de los agromercados, las ofertas en dólares de las tiendas estatales y el mercado negro.

