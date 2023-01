Cubano desaparecido en el naufragio de Matanzas aparece sin vida y serían seis los fallecidos

"Yo pido de favor a la persona que subió la foto de mi primo en la playa, sin vida, que la quite, por favor", solicitó. "Somos muchos los dolientes y creo que es una falta de respeto enorme haber subido semejante foto. Espero que se me entienda, pueblo".

Otra usuaria llamada Odalmis Almaguer, que también dijo ser prima del fallecido, lamentó su muerte en un post. Tampoco dijo el nombre del joven, aunque compartió varias fotos suyas.

"Mi vida, mi primo, más que eso, mi niño, mi hermanito. Dios mío, por qué te nos fuiste. Sabes que te voy a querer para toda mi vida. Me dejaste a mí y a toda tu familia un vacío enorme. Todos los días esperaba tu llamada. Todavía no me lo puedo creer. Te extraño mucho, mi niño lindo, nunca te olvidare. Estarás con nuestra abuelita que tanto te quería, te extrañare para siempre, mi hermano", escribió Almaguer.

Hasta el momento de redactar esta nota, la prensa estatal no había informado sobre el hallazgo de este cuerpo. De confirmarse que era uno de los 12 cubanos que hasta el día de ayer las autoridades reportaban como desaparecidos, las muertes ocurridas en el naufragio ascenderían a seis.

Una de las sobrevivientes, Yailin Mesa Vázquez, pidió ayuda en Facebook para que todas las personas que puedan ayuden a buscar los cuerpos. La joven dijo temer que se suspenda la búsqueda y recordó que a ella no la rescataron los guardafronteras, sino un barco de pescadores, como contó su madre, Marta Vázquez, a DIARIO DE CUBA.

"Soy una de los sobrevivientes del naufragio ocurrido en la ciudad de Cárdenas el pasado lunes 23", escribió Yailin.

"Gracias a Dios, pude salir de esa pesadilla. Dios me dio una oportunidad, aunque sigo viva mi corazón está deshecho, porque ahí perdí a mi hermana mayor una mujer guerrera, que luchó hasta no poder más", contó en el post, que acompañó con fotos que muestran las quemaduras que sufrió en la piel.

Su hermana Yamilys Triana, de 35 años, se encuentra entre las personas que las autoridades cubanas dan por desaparecidas hasta el momento. Tenía dos hijos, uno de 11 años y otra que está a punto de cumplir 15.

"También perdí muchas buenas amistades personas las cuales no merecían morir sólo querían un mejor futuro para ellos y sus familiares", lamentó la joven de 27 años.

"Les ruego a todos que pongan un granito de arena, todo el que pueda ayudar a buscar. Los guardacostas (guardafronteras) quieren parar la búsqueda y tengo entendido que después de 48 horas es que el cuerpo sube y flota", dijo.

"¿Cómo es posible que quieran parar la búsqueda? No es justo, muchas familias estamos esperando, aunque sea el cuerpo de ellos para hacerles un entierro justo. No quiero culpar a nadie, pero como dice el dicho la culpa no puede caer en el piso".

"Solo pido a las autoridades que hagan bien su trabajo y se toquen el corazón y sigan buscando, que rastreen bien dentro de los cayos, porque estoy segura de que en los cayos hay muchos más".

"A mí, como a otra muchacha, nos rescató un barco de pescadores, no fue guardafronteras. Nos encontraron a la deriva mar abierto", recordó.

"Siento mucho todo esto y el dolor es inmenso. En paz descansen, donde quiera que estén y espero que los que aún siguen con vida aparezcan pronto", pidió Yailin al finalizar su post.

Para esta familia, la pérdida de Yamilys es una tragedia que se suma a la prisión de Yarelys Mesa Vázquez, la menor de las tres hermanas. Esta joven de 24 años participó en las protestas del 11J y fue condenada a siete años de privación de libertad, uno menos que su esposo.

"La condenaron por robo con fuerza, aunque el abogado dejó bien claro que ese no era el delito que le tocaba a ella. Ella estaba gritando libertad delante de la casa de gobierno como todo el mundo. Después, alguien dijo que fueran a las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) y las rompieron y se llevaron cosas. Ella no rompió nada. Cuando llegó, casi no quedaba nada y lo que cogió fueron algunas cosas de comer, porque aquí no hay nada".

"La Policía llegó aquí con armas largas, como si aquí hubiera criminales. Llegaron los boinas negras en camiones. Esto parecía un infierno", describió Marta.

Yailin y Yamilys salieron en la embarcación rústica que naufragó, "buscando una mejor vida para sus hijos (…) Ellas se fueron por el sistema tan malo que hay aquí, que no hay comida en ninguna parte", nos dijo su madre.

Con el mismo objetivo, cientos de cubanos arriesgan sus vidas en el mar. Muchos son devueltos a la Isla, después de alcanzar las costas de EEUU. Otros perecen en la travesía.

La Guardia Costera de EEUU señaló que entre el 1 de octubre de 2022 y el 6 de enero de 2023 interceptó a 4.915 cubanos en el mar, un promedio de 50 al día. Esto representa casi el 80% de todos los que llegaron en los 12 meses anteriores (6.182).

El Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló recientemente que al menos 69 migrantes cubanos murieron en el mar intentando salir de la Isla, en 2022.

En general, el año pasado hubo 321 muertes y desapariciones de migrantes en el Caribe, siendo esta la mayor cifra desde que el citado proyecto comenzó en 2014. Ello refleja además un drástico aumento en comparación con la cifra de 2021, que fue de 180 migrantes.

Cuba vive la mayor crisis migratoria de su historia. Según datos oficiales, en los pasados 15 meses pasan de 327.000 los migrantes cubanos llegados a EEUU, una sangría que ya se hace sentir en la dinámica demográfica, economía y políticas sociales de la Isla.

FUENTE: diariodecuba.com