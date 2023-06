Cubano de 90 años vive en una cueva en Santiago de Cuba

"Durante los últimos años, Salvador, a quien también se le conoce como El Nene, vive en un agujero aislado de la sociedad. Su elección de vida no fue por gusto, sino porque no tenía otra opción", agregó a su post.

Señaló que "no es fácil" vivir en una cueva, que "no tiene acceso a servicios básicos como agua, electricidad o atención médica", y que "está obligado a depender de la caridad de otros o de lo que puede cazar o recolectar por mí mismo" porque no tiene familia o amigos cercanos que puedan cuidar de él. "Es un crimen de lesa humanidad que las autoridades responsables en el municipio Tercer Frente no atiendan a las necesidades básicas de las personas mayores, especialmente aquellas que están en la pobreza extrema", alertó.