Cuba topa los precios de seis productos básicos

Esta medida busca mitigar el impacto de la inflación en los consumidores. Para facilitar esto, se elimina el pago del Impuesto Aduanero en las importaciones de estos productos y se fijan precios máximos de venta que consideran los costos de adquisición, comercialización, la ganancia de los comerciantes y el Impuesto sobre las ventas. Además, se establece un margen de ganancia de hasta un 30% sobre los costos y gastos, siempre que no se excedan los precios definidos en la resolución.

En una conferencia de prensa, Regueiro aseguró que la norma será de "obligatorio cumplimiento para todos los actores económicos", enfatizando que no habrá un tratamiento discriminatorio entre diferentes sectores de la economía.

No obstante, la resolución afectará principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), que son las principales comercializadoras de estos productos actualmente. En cambio, las tiendas recaudadoras de divisas, conocidas como tiendas en MLC, no se verán tan impactadas, ya que la mayoría de estos alimentos no están disponibles en ellas.

La disposición también especifica que el Ministerio de Finanzas y Precios, en coordinación con los ministerios de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y de Comercio Interior, observará periódicamente los precios de importación de estas mercancías para realizar las actualizaciones necesarias en los precios minoristas máximos y considerar la inclusión de otros productos en la lista.

Recientemente, la viceministra de Finanzas y Precios de Cuba, Lourdes Rodríguez Ruiz, sostuvo una tensa reunión con emprendedores y directivos de mipymes para informar sobre la decisión del gobierno de fijar precios para productos de primera necesidad en la red minorista. Una grabación obtenida por el medio independiente elTOQUE reveló un ambiente de tensión durante el encuentro, con críticas de los “nuevos actores de la economía” y manifestaciones de inconformidad con las políticas del gobierno para contener la inflación.

La implementación de los precios máximos estaba programada para el primero de julio, pero el día anterior, el gobierno revocó la decisión para un grupo de productos comercializados por el sector privado. Previamente, se había anunciado que un ejército de 7,000 inspectores se encargaría de garantizar el cumplimiento de la norma que rige el tope de precios.