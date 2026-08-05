CUBA ELIMINA EL LÍMITE PARA COMPRAR VEHÍCULOS: autoriza adquirir autos sin restricción de cantidad

El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila , anunció este martes la eliminación del límite que restringía la compra de seis vehículos en un período de cinco años para personas naturales y jurídicas.

La medida forma parte de un paquete de reformas publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 65 , que modifica las reglas para la adquisición, importación y comercialización de vehículos en la isla.

Según el funcionario, el objetivo es flexibilizar el mercado automotor e impulsar nuevas formas de comercialización en medio de la crisis del transporte que enfrenta el país.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez Dávila confirmó que desaparece la restricción que limitaba la cantidad de vehículos que podían adquirirse en las comercializadoras autorizadas.

"Se elimina el límite de compra de seis vehículos en cinco años en las comercializadoras autorizadas. Existía un límite para personas naturales y jurídicas, y ese límite se elimina", explicó.

La modificación está recogida en el Decreto 163/2026 y la Resolución 172/2026 , normas que desarrollan parte del paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional.

Más comercializadoras y apertura a vehículos eléctricos

El ministro anunció además que se ampliará el número de comercializadoras autorizadas para vender vehículos en Cuba.

Otra de las novedades es que personas jurídicas no estatales podrán ensamblar y comercializar determinados vehículos eléctricos.

La autorización comprende:

Ciclomotores.

Motocicletas eléctricas.

Triciclos.

Automóviles eléctricos.

El Gobierno busca incentivar el uso de este tipo de transporte mediante nuevas facilidades regulatorias.

Beneficios fiscales para vehículos eléctricos

Las nuevas normas también contemplan incentivos tributarios.

Entre ellos destacan:

Exención del impuesto especial para vehículos eléctricos importados junto con estaciones de carga alimentadas por energías renovables.

Reducción del impuesto para ómnibus y microbuses.

Tasas aún menores cuando estos sean ensamblados en Cuba o funcionen con tecnología eléctrica.

Cambios para cubanos en misiones y extranjeros residentes

Las medidas amplían además las posibilidades de compra para otros grupos.

El personal que cumple misiones oficiales en el exterior podrá importar vehículos de hasta ocho pasajeros utilizando cualquiera de las comercializadoras autorizadas.

Asimismo, los extranjeros con residencia temporal, provisional, humanitaria o inmobiliaria también podrán adquirir vehículos en Cuba, una posibilidad que anteriormente estaba restringida.

También se flexibiliza la importación y legalización de vehículos

Entre las nuevas disposiciones figura la autorización para importar, sin fines comerciales:

Triciclos de combustión de hasta 250 cc .

. Vehículos eléctricos acompañados de sus estaciones de carga.

El Gobierno también abrirá un nuevo proceso para homologar y legalizar vehículos armados por partes.

Además, Rodríguez Dávila invitó públicamente a fabricantes internacionales a establecer operaciones comerciales en Cuba.

Las medidas generan reacciones en redes sociales

Tras el anuncio, numerosos usuarios reaccionaron en redes sociales con comentarios irónicos.

Algunos cuestionaron que durante años las restricciones fueran atribuidas al embargo estadounidense y ahora se anuncie una apertura en la comercialización de vehículos.

Otros señalaron que, pese a las nuevas normas, el principal obstáculo seguirá siendo el elevado precio de los automóviles frente al poder adquisitivo de la mayoría de la población cubana.

Una reforma en medio de la crisis del transporte

La flexibilización llega pocos meses después de que el propio Gobierno suspendiera nuevas importaciones de vehículos de combustión debido a la crisis de combustible que afecta al país.

El mercado automotor cubano continúa siendo uno de los más restringidos de la región, mientras el sistema de transporte público enfrenta escasez de combustible, falta de piezas de repuesto y una flota con décadas de explotación.