Trump anuncia ataque contra barco de narcotráfico ligado a "organización terrorista"

Compartir en:









El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que fuerzas del Comando Sur llevaron a cabo un ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales, acción que dejó tres personas muertas.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra autorizó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que transportaba narcóticos ilícitos. El objetivo era envenenar a estadounidenses”, declaró Trump en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/1969188244685230287&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMA HORA — Donald Trump anuncia que se ordenó un ataque letal contra un buque que traficaba narcóticos ilícitos. Se reportan 3 narcotraficantes muertos. pic.twitter.com/UJelOjpBLp — UHN Plus (@UHN_Plus) September 19, 2025 El mandatario precisó que el operativo eliminó a tres “narcoterroristas” y que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido. En su mensaje, lanzó un llamado directo: “¡¡¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!!!”.

Tercer ataque en la región Con esta operación, Estados Unidos suma tres embarcaciones atribuidas al narcotráfico destruidas en el Caribe sur, cerca de las costas venezolanas, desde que en agosto se intensificó la presencia militar en la zona bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.

Al igual que en ataques previos, Trump compartió un video sin audio en el que se observa una lancha azul en movimiento antes de explotar tras el impacto de un proyectil. Según datos oficiales, el Comando Sur ha destruido tres buques y eliminado a 17 presuntos criminales, aunque no se han revelado sus identidades ni el detalle de la droga transportada.

En ocasiones anteriores, el presidente había asegurado que ya se habían destruido tres embarcaciones y abatido a 14 personas como parte de esta campaña. Sin embargo, la Casa Blanca solo ha publicado imágenes de dos ataques.

Reacción de Venezuela El anuncio de Trump se produjo el mismo día en que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó sobre maniobras militares “exitosas” en la isla de La Orchila, en el mar Caribe. El despliegue responde al aumento de la presencia militar estadounidense en la región, que el gobierno de Nicolás Maduro considera una “amenaza”. Maduro ha denunciado que Washington busca forzar un “cambio de régimen” e instalar un “gobierno títere” en Caracas. No obstante, Trump negó el jueves que su administración esté considerando planes de ese tipo.