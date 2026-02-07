Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

LA HABANA. — El reconocido actor cubano Luis Alberto García Novoa condenó públicamente la detención del joven activista Kamil Zayas Pérez , integrante del proyecto independiente El4tico , y exigió su liberación inmediata , denunciando que fue arrestado exclusivamente por expresar ideas críticas .

“Este joven ha sido detenido. Otro más. Explica tan bien lo que defiende y siente, que no me deja otra alternativa que respetarle mucho y exigir que lo suelten. Es terrible apresar las ideas, sean las que sean ”.

El actor compartió además el texto íntegro de una carta escrita por Zayas antes de su arresto , en la que el joven anticipaba su detención y advertía que no sería por un delito común, sino por decir verdades incómodas para el poder .

En la misiva, fechada en enero, Zayas afirmaba que sería detenido por el único “crimen” que —según él— una dictadura no tolera: pensar y hablar en voz alta sobre la ineficiencia, la injusticia y la represión.

“Una celda no apaga una conciencia colectiva”, escribió el joven, asegurando que el silencio forzado solo profundiza la crisis moral del país.

Zayas subrayó que siempre se ha expresado sin odio ni polarización, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico en un contexto marcado por apagones, inflación y migración masiva.

‍ Operativo policial y denuncias de abusos

La detención de Kamil Zayas Pérez ocurrió en Holguín, durante un operativo policial en el que también fue arrestado Ernesto Ricardo Medina, ambos vinculados al proyecto El4tico, conocido por sus análisis sociopolíticos.

Según denuncias de activistas y de la plataforma Ciudadanía y Libertad, los jóvenes fueron trasladados a la sede de Instrucción Penal de Holguín, conocida como “Todo el mundo canta”, un centro señalado por interrogatorios violentos y tratos degradantes.

Durante el registro, agentes policiales confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de trabajo, dejando en la vivienda a Doris Santiesteban Batista junto a su hija menor en una situación descrita como de alta vulnerabilidad.

Reacción internacional y solidaridad

La carta difundida por García Novoa había sido entregada previamente a Paula Amador Lobón, estudiante en la Universidad de Columbia, quien explicó que Zayas le pidió publicarla si no aparecía libre en 24 horas.

El caso generó una ola de solidaridad en redes sociales bajo la etiqueta #TodosSomosEl4tico, y la Embajada de Estados Unidos en Cuba exigió públicamente la liberación de Zayas y Medina.

La detención se produce en un contexto nacional de profundo descontento social, donde —según críticos— cualquier voz disidente es tratada como una amenaza a la seguridad del Estado, no como un ejercicio legítimo de libertad de expresión.