Cuba: Asesinado joven guantanamero durante el robo de su moto eléctrica

En el post de Castillo, Yanexy Gómez Hernández dijo: "Lo asaltaron para robarle su motorina, era mi vecino, un buen muchacho". Otro usuario llamado Yuni Rojas, señaló: "No es fácil, ya no se puede salir de la casa... EPD". Por último, la joven Lalita Borges dijo: "Esto es inconcebible, hasta cuándo pinga van a estar ocurriendo hechos como estos, y sin coger a los desgraciados esos. Les van a dar una sentencia de cárcel y nada más. Esto lleva otra medida, por Dios. Hasta cuándo, andan arrebatando vidas, no es juego, dejando madres sin hijos, hijos sin padres ni madres, familias destruidas, por favor".