Apagones en Cuba y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Los cubanos sobreviven sin electricidad mientras continúan los apagones y aumentan las tensiones con Estados Unidos.

ARCHIVO - Una mujer sostiene en alto la linterna de su celular mientras habla con una amiga durante un apagón programado como parte del racionamiento de electricidad en Santa Cruz del Norte, que alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, el 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)
ARCHIVO - Una mujer sostiene en alto la linterna de su celular mientras habla con una amiga durante un apagón programado como parte del racionamiento de electricidad en Santa Cruz del Norte, que alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, el 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo) AP

Los incendios en Argentina arrasan los bosques vírgenes de la Patagonia. Tras la prohibición de vapear en México, los cárteles refuerzan su control sobre un mercado en auge.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 30 de enero y el 5 de febrero de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

___

FUENTE: AP

