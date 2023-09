Conmoción en Cienfuegos: Aparece muerto un joven cubano de 29 años tras ser brutalmente apuñalado

“Es una injusticia, los culpables van a cumplir lo que hicieron, me quitaron al amor de mi vida, todo sucedió delante de mí, mañana me tienen que llevar a un psicólogo”, dijo Fraga en respuesta a las condolencias expresadas por decenas de usuarios.

La mujer también publicó: “siempre estuviste en los buenos, malos y peores momentos, a mi ladito, nunca me diste la espalda, me enseñaste a amar de verdad, mi revoltoso, te extraño, me arrebataron tu amor”.

Otros allegados a la víctima también han manifestado su dolor en las redes sociales. Yunior Coyo García, un amigo cercano de Isbel, compartió su pesar: “no entiendo cómo te me fuiste, no tengo palabras para expresar cómo siento tu pérdida, me ha afectado mucho, un vacío en mi corazón, porque te quiero como mi hermano, qué mundo más cruel, tú no te metías con nadie, pero el karma existe y quién la hace la paga”.

Este trágico incidente se suma a una creciente ola de violencia que ha azotado a Cuba en los últimos tiempos. El fin de semana pasado, el exjugador de béisbol cubano Eliécer O’Connor fue apuñalado en Santa Clara, donde residía con su familia. Según su primo, Osniel García Toledo, el expelotero había tenido una pelea con su agresor hace un mes.