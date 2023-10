Confirman muerte de segundo rescatista por derrumbe en La Habana Vieja

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Lamparilla No. 388, entre Villegas y Aguacate, en el municipio capitalino. Vídeos publicados en la cuenta de Facebook de Bomberos Cubanos muestran el desplome del edificio.

La lluvia dificultaba las labores de rescate, reportaron medios oficiales.

Dos de los residentes del inmueble colapsado, identificados como Alberto Arias Lores, de 97 años, y Eduardo González Rodríguez, de 31, fueron trasladados al hospital Calixto García, donde se recuperaban de las lesiones menores, sin peligro para la vida.

Según información publicada en el Portal del Ciudadano de la Habana Vieja, "en la edificación residían 13 núcleos familiares y 54 personas, las que fueron socorridas de inmediato y se les brindó protección y asistencia".

"Son muchos años de olvido y abandono por parte del gobierno. Tiempo ha corrido de sobra para evacuar a todos los que viven en viviendas con peligro de derrumbe. Llévelos para Tarará y otros edificios vacíos. Hagan más edificios en Alamar. Todo se puede mientras hay vida. Ya después que ocurren las desgracias la ayuda se convierte en obligación. No estoy en ese caso pero, como cubana, me duele ver cómo ocurre esto una y otra vez y no se le da solución al problema", comentó en el post del Gobierno de La Habana en Facebook la capitalina Maritza Sáez Ceballos.

Las labores de rescate continuaban en el lugar, en medio de la consternación de las familias afectadas.

La semana pasada, el desprendimiento del techo interior del entrepiso de una vivienda en Centro Habana, también en la capital, hizo que la estructura del inmueble colapsara. Un residente del inmueble falleció a causa del derrumbe.

Días antes de esta tragedia, fue rescatado el cadáver de otra persona que quedó atrapada entre los escombros tras el derrumbe de una vivienda en La Habana Vieja. El fallecido fue identificado como Jorge Luis Jorrín Guides, de 54 años de edad.

“Están matando familias", dijo Roberto Guides Zúñiga, hermano de la víctima, en declaraciones a Martí Noticias. El hombre cuestionó cómo los planes del gobierno no priorizan la reparación de los inmuebles en peligro de derrumbe que abundan en la capital.

FUENTE: www.martinoticias.com