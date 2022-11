Confirman la muerte de la segunda víctima por agresión de hombre que se quito la vida en Mantanzas

Tragedia en Matanzas: Hombre se quita la vida tras asesinar a su madre y apuñalar a dos personas

Tras arremeter contra su madre y Alba, el agresor salió hasta la calle, donde también le propinó lesiones leves a una cubana, identificada como Dianelis Torrens, quien aclaró en las redes sociales que “iba saliendo de la escuela, había una actividad de fin de curso y veo que ese hombre va para arriba de mí, me mete un empujón y me tira contra el piso. Me mete dos empujones”, asegura la víctima.