Claudia Valdés viaja Cuba con su hija

Cuando en diciembre del año 2022 Claudia dio a conocer la noticia de que la madre de su papá, Milagros, había muerto, la artista hizo un sentido escrito donde decía que era “inevitable lamentar el tiempo que no estuvimos juntas, la triste realidad de vivir separados en países diferentes, pero sobre todo el lamento que más que siente a mi corazón es no haber llegado a tiempo para que conocieras a mi hija, que tanto se parece a ti. En ella te veré siempre China hermosa”.

Este martes en la noche, a través de un conmovedor video del encuentro con su abuela Consuelo, la actriz escribió: “Te debo esto y tanto abuela! Me hubiera gustado que las dos, tú y mi abuela Milagros, que ahora está en el cielo, tuvieran la alegría de conocer a Lucía, no llegué a tiempo para Milagros… pero al menos pude hacerte un poco más feliz a ti! Dos días de tus abrazos y tus regaños tiernos no le bastan a mi corazón. Te amo abuela! ¡Ojalá mi hija pudiera verte todos los días! Ya te extraño. Como siempre… jodida distancia!”